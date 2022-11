PRONO PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 1er novembre 2022 - NBA

Mon pronostic : Golden State bat Miami (1.92)

Il va falloir arrêter l'hémoragie du côté des Warriors et se mettre à défendre ! Ils encaissent beaucoup trop de points. La défaite à Charlotte passe, celle face à Detroit beaucoup moins. Draymond Green, censé être le ciment défensif de cette équipe, est en dessous de son véritable niveau. Idem pour Klay Thompson qui n'est pas le deuxième "Splash Brother" que l'on a connu par le passé avant ses deux graves blessures, ce qui reste compréhensible. Jordan Poole, en sortie de banc, essaie d'amener de la fraîcheur offensive et Stephen Curry est toujours incroyable. Mais tant que les problèmes défensifs seront présents, les Warriors seront à la merci des autres équipes. Du côté de Miami, ce n'est pas non plus glorieux ces derniers temps (5 défaites sur les 7 derniers matchs) avec un Kyle Lowry pas au meilleur de sa forme. Je pense que les Warriors sont capables d'aller chercher leur première victoire à l'extérieur cette saison. Je vois donc Golden State s'imposer à Miami.

Le MyMatch de Stephen sur Miami - Golden State :

Victoire de Golden State + Stephen Curry marque au moins 25 points + Bam Adebayo marque au moins 20 points (5.60)

