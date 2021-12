PRONO PARIS RMC Le pari du jour du 8 décembre – Ligue des Champions

Notre pronostic : l’Atalanta s’impose face à Villarreal (1.75)

C’est la rencontre de la qualification pour les deux équipes ! L’Atalanta a marqué lors de chacun de ses matches en Ligue des Champions cette saison et est actuellement en très grande forme. La dernière défaite des Italiens remonte, en effet, au 20 octobre, sur la pelouse de Mancheter United, dans les toutes dernières minutes. Série encore plus impressionnante, les coéquipiers de Duvan Zapata ont toujours inscrit au moins un but lors de leurs dix-neuf dernières rencontres. En face, Villarreal est une équipe beaucoup plus irrégulière. Les Espagnols n’arrivent pas à enchaîner les victoires cette saison. S’ils n’ont besoin que du résultat nul pour voir les huitièmes, je les vois s’incliner à Bergame. Je miserais donc sur un succès de l’Atalanta pour une cote de 1.75.

Les autres options :

Benfica bat le Dynamo Kiev et plus de 2,5 buts dans le match (1.80)

Le Bayern Munich bat Barcelone et plus de 1.5 but dans le match (1.60)

Chelsea bat le Zenit et plus de 2,5 buts dans le match (1.72)

La Juventus gagne les deux mi-temps face à Malmö (2.00)

Cote totale des cinq paris du jour : 17.38