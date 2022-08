PRONO PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 17 août – ATP Cincinnati

Mon pronostic : Norrie bat Murray en deux sets (1.90)

C’est l’opposition entre l’ancienne et la nouvelle génération britannique. Si Cameron Norrie n’a pas de complexe, il va dérouler. À 35 ans, Andy Murray est sur la fin et il arrive fatigué pour ce deuxième tour à Cincinnati. Sa victoire face au Suisse Stan Wawrinka, il y a deux jours, n’a pas été un long fleuve tranquille (7-6 / 5-7 / 7-5 en 2h54). De l’autre côté, Cameron Norrie est en pleine forme. Sur ses quatorze derniers matches, il n’a perdu que trois fois et seulement contre des top 10 (Auger-Alisassime, Djokovic et Medvedev). Le 11ème au classement ATP est un acharné de travail qui fait tout mieux que Murray aujourd’hui. Je ne vois pas l’ancien numéro 1 mondial tenir dans ce match. Je conseille donc la victoire de Norrie en deux sets.

Pariez sur Murray – Norrie ici !