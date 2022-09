PRONOS LES PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 8 septembre - Europa League

Mon pronostic : Nantes ne perd pas et plus de 1,5 buts dans le match (1.76)

Après 20 ans absence, c'est le grand retour de Nantes en Coupe d'Europe ! Grâce à leur victoire en Coupe de France la saison dernière, les Canaries se sont qualifiés directement pour les phases de poule d'Europa League. Les hommes d'Antoine Kombouaré commencent timidement leur début de saison avec une seule victoire, trois nuls et deux défaites, mais ces dernières ont été face au Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Si les jaunes et verts ne sont pas des habitués des soirée européennes, ils pourront néanmoins compter sur leur public. Dans un La Beaujoire des grands soirs, les Nantais peuvent résister au champion en titre grec pour lancer leur aventure européenne. Je vois Nantes ne pas perdre et plus d'1,5 buts dans le match !

Pariez sur Nantes - Olympiakos ici !