PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 1er juin – Roland Garros

Notre pronostic : Parry bat Andreeva (3.45)

C’est une des pépites du tennis mondial que va défier Diane Parry aujourd’hui. Andreeva a seulement 16 ans et participe à son tout premier tournoi du Grand Chelem. Elle est sortie des qualifications en battant Kudermetova, Arango et Osorio avant de sortir Riske au premier tour. Alors oui, sa saison est juste impressionnante. Elle l’a débutée à l’Open d’Australie junior en atteignant la finale perdue face à sa compatriote Korneeva. Par la suite est retournée sur le circuit en avril pour remporter deux W60 en Suisse, atteindre les 1/8e à Madrid en sortant Fernandez, Haddad Maia et Linette avant de sortir face à Sabalenka. Elle a ensuite perdu au 2e tour du Challenger de Paris il y a deux semaines contre Rakhimova. Tournoi qu’a remporté Diane Parry. La Française a un beau tableau de chasse avec Janicijevic, Yuan, Noskova, Gracheva avant de gagner le tournoi après le forfait de McNally. Ici à Roland Garros, elle a déroulé face à Kalinina, la tête de série 25. C’est pour cela qu’il est difficile de lire cette rencontre. Oui Andreeva est largement favorite et la logique voudrait qu’on parie sur elle. Je vous conseille d’ailleurs de mettre son succès dans un combiné. Mais comme dirais Coach, je vous suggère également un deuxième ticket avec la victoire de Diane Parry, qui avait montré de très belles choses l’année dernière Porte d’Auteuil. Cela pourrait vous permettre de plus que tripler votre mise.

Les autres options :

6-0 ou 0-6 dans un set entre Swiatek et Liu (3.10)

Vekic bat Pera en trois manches (3.80)

Cinq sets entre Karatsev et Tiafoe (3.00)

Pella bat Seyboth Wild (3.15)

Cote totale des cinq paris de folie : 384.06