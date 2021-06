PRONOS PARIS RMC d'Eric Di Meco Le pari du jour du 15 juin Euro 2020

Mon pronostic : Mbappé marque contre l'Allemagne (3.50) !

Je me méfie énormément de cettre rencontre ! Oui, la France est la grande favorite de cette compétition. Oui, les Bleus n'ont jamais semblé aussi forts sur le papier. Oui, l'Allemagne est dans une phase de transition. Mais attention ! Les Allemands restent très dangereux, avec une ossature composée de joueurs qui évoluent tous au plus haut niveau menés par un sélectionneur très expérimenté. Surtout, avec cette formule inédite, La Mannschaft a la chance d'évoluer à domicile et bénéficiera du soutien du public. Concernant le résultat de ce match, je mise sur un nul qui pour moi serait un bon résultat pour les Bleus. Mais le pari que j'ai envie de tenter c'est le but de Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG répond toujours présent dans les grands rendez-vous, il l'a prouvé que ce soit en club ou en sélection et je trouve que la cote est très élevée (3.50) !

