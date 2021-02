PRONOS PARIS RMC d'Eric Salliot Le pari du jour du 12 février Open d'Australie

Mon pronostic : victoire de Pegula en trois sets (3.75)

Seulement 61e mondiale, l’Américaine vaut beaucoup mieux que ce classement. En témoigne ses deux belles victoires lors de ses deux premiers tours à l’Open d’Australie. La première contre Victoria Azarenka puis une démonstration contre Sam Stosur (6-0, 6-1) ! Ultra puissante, la native de Buffalo, avait déjà bien embêté sa compatriote Sofia Kenin à Melbourne le 3 février dernier en lui prenant un set. C’est durant ce même tournoi qu’elle avait éliminé Mladenovic assez sèchement (6-4, 6-1). L’avantage psychologique est donc de son côté même si la Française fait un très bon début d’Open. Kiki a notamment sorti Sakkari, tête de série 20, en trois sets au premier tour. Je vois bien un match serré entre ces deux filles même si, pour moi, Pegula est plus solide mentalement et physiquement. C’est pourquoi je vous conseille de parier sur la victoire en trois sets de l’Américaine pour plus que tripler votre mise.

