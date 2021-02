PRONOS PARIS RMC d'Eric Salliot Le pari du jour du 16 février Open d'Australie

Mon pronostic : victoire de Nadal en quatre sets (3.65) !

Et si c’était le premier vrai test pour Rafael Nadal dans ce tournoi ? Facile depuis le début de la quinzaine, l’Espagnol n’a pas perdu le moindre set et paraît très solide. Attention tout de même au service, Rafa a connu quelques difficultés lors de son huitième de finale contre Fognini. Tsitsipas pourrait donc en profiter pour compliquer la tâche du Majorquin en route pour un 21e titre en Grand Chelem. Le Grec est très bon aussi depuis le début de l’Open d’Australie malgré une frayeur contre Kokkinakis au deuxième tour. Stefanos a l’avantage d’arriver frais pour cette rencontre, ayant bénéficié au tour précédent du forfait de Berrettini. C’est pourquoi je le vois prendre au moins un set au numéro 2 mondial comme lors de leurs deux dernières confrontations. Un pari qui pourrait vous permettre de presque quadrupler votre mise si vous me suivez !