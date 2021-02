PRONOS PARIS RMC d'Eric Salliot Le pari du jour du 17 février Open d'Australie

Mon pronostic : victoire de Naomi Osaka en trois sets (3.75)

C'est un choc qui nous attend pour cette demi-finale féminine entre Naomi Osaka et Serena Williams. La Japonaise a été impressionnante durant ce tournoi avec seulement un accro au troisième tour contre Muguruza (4-6, 6-4, 7-5). Victorieuse de l'US Open en septembre dernier, Osaka pourrait faire enchaîner à Melbourne mais en face se dresse la plus grande joueuse de tous les temps. Serena Williams a faim encore et toujours de titres. Tenez-vous bien : c'est sa 40e demi-finale en Grand-Chelem dont sa 8e à l'US Open où elle n'a jamais perdu à ce stade la compétition. Qui plus est, c'est la première fois qu'une joueuse de plus de 39 ans accède à une demi-finale en Majeur depuis Billie Jean King à Wimbledon en 1983 ! Une légende ! Elle aussi a été énorme sur ce tournoi avec une démonstration contre Simona Halep au tour précédent. Mais c'est bien Osaka qui mène dans leurs confrontations deux victoires à une. Rappelez-vous cette finale à l'US Open en 2018 où l'Américaine avait littéralement craqué face aux coups de la Japonaise. Je la vois une nouvelle fois s'imposer mais pourquoi pas en trois sets. Serena devrait tout donner lors de la première manche mais à la longue, Osaka prendra le dessus.

Pariez sur Osaka - Williams ici !