PRONOS PARIS RMC d’Eric Salliot Le pari du jour du 20 février Open d’Australie - Finale ATP

Mon pronostic : rencontre en cinq sets entre Djokovic et Medvedev (2.90)

Je pense qu’on peut tout de suite le dire : ce sera un match titanesque entre ces deux hommes. L’un est le roi de Melbourne avec ses huit titres et ses vingt victoires de suite dans ce tournoi, l’autre est un des membres de la Next Gen les plus talentueux avec déjà deux finales en Grand Chelem après celle à l’US Open 2019 et reste sur vingt succès sur ses vingt derniers matches depuis la fin de l’année dernière. Le Serbe part donc légèrement favori pour cette rencontre de par son expérience mais il faudra bien que la nouvelle génération l’emporte un jour. Nole a d’ailleurs rappelé qu’elle avait beaucoup de boulot avant d’y arriver et connaissant le Russe, cela va encore plus le pousser. Le combat sera beau, soyez en sûrs. Djoko mène quatre à trois dans leurs confrontations mais sur les quatre dernières rencontres Medvedev a gagné trois fois dont leur dernier duel au Masters à Londres (6-3, 6-3). Difficile de pronostiquer qui va gagner entre ces deux monstres. C’est pourquoi je vous conseille de jouer ce match en cinq sets (2.90). Vous pouvez également jouer deux tickets avec, dans un premier temps, la victoire 3-2 de Djokovic (5.30) et, dans un deuxième, le succès de Medvedev en cinq manches (5.40). A vous de faire votre choix !

