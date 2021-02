PRONOS PARIS RMC d'Eric Salliot Le pari du jour du 22 février ATP Montpellier

Mon pronostic : victoire de Tsonga contre Korda (3.05)

Qu'il est bon de retrouver Jo-Wilfried Tsonga sur les courts plus d'un an après son abandon à l'Open d'Australie. Gêné à la hanche, le meilleur palmarès du tennis français de ces dernières années va disputer donc son premier match depuis un bon bout de temps et se tester. Presque habitué des retours sur le circuit, Jo joue probablement sa dernière carte cette année. Je crois en lui. Il adore l'indoor et a toujours performé dans le passé sur cette surface. Son service devrait l'aider à bien débuter la rencontre contre le 92e mondial. Justement il faudra surveiller l'état physique de l'Américain qui connaît des problème à l'adducteur. Il y a une peut-être une petite fragilité à ce niveau. C'est pourquoi je pense que Tsonga, va l'emporter ce qui donne déjà une très belle cote. Si vous aimez prendre des risques je vous propose de parier sur le scénario de la rencontre avec Jo qui gagne en deux sets (4.40). Je vois également un tie-break dans la rencontre (2.20).

