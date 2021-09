PRONOS PARIS RMC d'Eric Salliot Le pari tennis du 15 septembre WTA Portoroz

Mon pronostic : K. Mladenovic cède en trois manches contre A. Konjuh

C'est un match compliqué qui attend Kristina au deuxième tour du tournoi de Portoroz ce mercredi après-midi ! La Française affronte Ana Konjuh, joueuse mieux classée qu'elle et qui a remporté deux de leurs trois confrontations. La Française a souffert dès son entrée en lice pour venir à bout d'une inconnue (Nika Radisic). Malgré tout, je me dis que Mladenovic adore ce statut d'outsider et elle va tout faire pour poser des problèmes à son adversaire croate. Je m'attends à une belle bataille en trois manches et, malheureusement, je pense que Konjuh finira par faire la différence car elle a plus de certitudes dans son jeu (3.70) !

