Pronos paris RMC d'Éric Salliot Le pari tennis du 19 février Open d'Australie - Finale WTA

Mon pronoctic : N. Osaka bat J. Brady en trois sets (3.75) !

Rien ne perturbe Naomie Osaka dans cet Open d'Australie qui semble programmée pour remporter son 4ème Grand Chelem ce samedi en autant de finales disputées. La Japonaise, percutante et dominatrice, a été intraitable face à ses adversaires cette année à Melbourne où même Serena Williams et ses 23 majeurs en ont fait les frais en demi-finale (6-3 6-4). Seule Garbine Muguruza, finaliste l'an dernier, a réussi à lui prendre un set en huitième. Ses coups sont d'une puissance redoutable et vont faire mal à Jennifer Brady, qui disputera sa première finale de Grand Chelem. Pour autant, je n'imagine pas un match à sens unique. L'Américaine n'est pas en finale par hasard, elle qui a du respecter une quarantaine stricte à Melbourne ne s'est pas laissée distraire par cette atmosphère particulière (bien qu'aucune joueuse du top 20 ne se soit dressée sur sa route). Brady peut vraiment gêner la numéro 3 mondiale si cette dernière n'est pas dans un grand jour, à l'instar de leur confrontation dernièrement en demi-finale de l'US Open qui avait été très accrochée (6/7(1) 6/3 3/6). C'est pour cela que je vous conseille de parier sur une victoire de Naomie Osaka en 3 sets (3.75) !

