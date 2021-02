PRONOS PARIS RMC d'Eric Salliot Le pari tennis du 25 février ATP Montpellier

Mon pronostic: Lorenzo Sonego bat David Goffin (1.94).

Match vraiment très équilibré à Montpellier avec Lorenzo Sonego qui affronte David Goffin. Le 36e contre le 15e joueur mondial. C’est la première fois que ces deux hommes s’affrontent. Mais attention à l’Italien qui s’est déjà imposé contre Hugo Gaston et Sebastian Korda depuis le début de ce tournoi. A l’Open d’Australie il avait aussi montré de très bonnes choses avant de s’incliner contre Feliciano Lopez, en 5 manches. Le Belge me semble lui encore trop fragile et son changement de coach ne devrait pas arranger les choses... C’est pourquoi je vous conseille de miser sur une victoire de Lorenzo Sonego contre David Goffin!

Pariez sur ce match entre Sonego et Goffin ici.