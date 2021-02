PRONOS PARIS RMC de Coach Courbis Le pari football du 23 février

Mon pronostic : l'Atletico domine Chelsea (3.05) !

Rencontre très indécise ce mardi soir entre l'Atletico Madrid et Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. J'ai du mal à comprendre pourquoi les Blues sont favoris alors que les Colchoneros sont leaders de la Liga, possèdent des joueurs d'expérience et perdent très rarement à domicile en Coupe d'Europe. Certes, les Londoniens vont mieux depuis l'arrivée de Thomas Tuchel (sept matches sans défaite) mais l'absence de Thiago Silva est fortement préjudiciable. Malgré le fait que la rencontre se dispute à Bucarest, je vois Madrid l'emporter (3.05) et j'incite ceux qui le souhaitent à miser sur un succès sans encaisser de but (3.95) !

