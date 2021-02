PRONOS PARIS RMC de Jérôme Rothen Le pari du jour du 14 février Ligue 1 - France

Mon pronostic : Bordeaux ne perd pas et les deux équipes marquent (2.40) !

Un match très équilibré et très compliqué à pronostiquer aujourd’hui avec ce duel entre deux équipes qui vont mal. Les Girondins restent sur quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues avec notamment cette défaite cette semaine en Coupe de France face à Toulouse (0-2). En championnat, la semaine dernière, c’est contre les Brestois qu’ils se sont inclinés (2-1). Face à ce Marseille là, c’est peut-être le moment pour se relancer. En pleine crise les Olympiens ont pu retrouver un léger sourire avec le succès face à Auxerre en Coupe. Cependant cela n’efface pas les six défaites consécutives en Ligue 1. Sans Milik et probablement sans Alvaro, blessé lors du Classique contre le PSG, Marseille devra montrer du caractère chez un adversaire qui ne lui réussit pas historiquement. C’est simple, les Girondins sont invaincus à domicile face aux Marseillais depuis 1977. C’est pourquoi je ne vois pas Bordeaux perdre et les deux équipes marquer avec, pourquoi pas, le but de Ben Arfa. Un MYMATCH coté à 6.75 !

Pariez sur Bordeaux - Marseille ici.