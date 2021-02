PRONOS PARIS RMC de Lionel Charbonnier Le pari du jour du 14 février Ligue 1 – France

Mon pronostic: pas de vainqueur entre Rennes et Saint-Etienne (3.45).

Je ne suis pas d’accord avec Arthur! Il faut en effet s’attendre à un match très équilibré ce dimanche entre Rennes et Saint-Etienne. Surtout que les Stéphanois sont très loin d’avoir dit leur dernier mot. En championnat ils restent d’ailleurs sur un succès plutôt convaincant face à Metz (1-0). Juste avant, ils ont aussi réussi à arracher un point face à Nantes (1-1). C’est dire si cette équipe a du caractère et elle risque une nouvelle fois de le démontrer. Contexte un peu plus compliqué du côté du club breton qui n’a lui remporté aucun de ses 3 derniers matches. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un partage des points entre Rennes et Saint-Etienne!

