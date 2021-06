PRONOS PARIS RMC de Lionel Charbonnier Le pari du jour du 15 juin Euro 2020

Mon pronostic : match nul entre la France et L'Allemagne (3.30)

Ca y est, nous y sommes ! Ce match d'ouverture tant attendu entre les deux derniers champions du Monde aura lieu ce soir à l'Allianz Arena de Munich. Même s'il faut toujours rester prudent lorsqu'on affronte les Allemands, je me dis que l'Equipe de France a tout ce qu'il faut pour décrocher un bon résultat ce soir. Didier Deschamps pourra aligner son équipe type et s'avance avec plus de certitudes que son homolgue Joachim Löw. Je pense que, malgré l'enjeu, le match sera assez ouvert et j'imagine qu'il y aura des buts de chaque côté. En pronostic sec, je pars sur un match nul mais le pari qui m'intéresse le plus c'est le combiné avec les buteurs français : Mbappé et Griezmann marquent au moins deux buts à eux deux (cela englobe un doublé de l'un ou de l'autre ou un but chacun) pour une cote de (6.00) !

