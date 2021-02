PRONOS PARIS RMC de Rolland Courbis Le pari du jour du 16 février Ligue des Champions

Mon pronostic : le PSG ne perd pas et les deux équipes marquent (2.40) !

Enfin le retour de la Ligue des Champions avec ce match si attendu entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. C'est la quatrième fois depuis le PSG version Qatari que les deux clubs s'affrontent en phase finale et toujours les Blaugranas se sont qualifiés pour la suite de la compétition. On se rappelle tous de la "remontada" au Camp Nou. Ce soir il va falloir effacer ce cauchemar pour espérer être en bonne position au match retour. Cela va être très compliqué contre un Barça qui revient bien depuis décembre avec une très bonne série de victoires en championnat. Cependant on a pu voir que quand le niveau s'élevait comme contre Séville en Coupe, c'était plus diffcile et les errances défensives ont coûté cher avec une défaite (2-0). Paris devrait donc en profiter pour inscrire au moins un but dans cette rencontre et ne pas perdre. Avec la puissance offensive des Blaugranas, les deux équipes devraient donc marquer. Si vous voulez prendre plus de risques je vous conseille de rajouter le but de Kylian Mbappé pour une cote à 4.50 !