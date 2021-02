PRONOS PARIS RMC de Rolland Courbis Le pari du jour du 17 février Ligue des Champions

Mon pronostic : victoire de Marseille (2.30) !

Pour ce match en retard en ligue 1, Marseille reçoit Nice. Les deux équipes viennent avec de nombreux absents alors qu'elles vivent chacune une saison très compliquée. L'OM ne pourra pas compter sur ses recrues hivernales (Milik, Ntcham, Lirola) qui ne sont pas qualifiées pour cette rencontre tout comme Nice et sa charnièr centrale (Todibo et Saliba). Marseille doit absolument retrouver le goût de la victoire en championnat et jouer ce Nice là, diminué, est peut-être la bonne chose au bon moment. Avec un succès les Olympiens respireraient un peu mieux et remonter à la 6e place pour jouer une qualification en Ligue Europa. Nice va encore moins bien avec une 14e place actuelle à égalité de points avec St-Etienne. Je vois donc Marseille s'imposer ce soir pour se redonner confiance puis c'est un très beau pari de jouer cela avec une mise qui pourrait plus que doubler !

Pariez sur Marseille - Nice ici !