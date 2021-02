PRONOS PARIS RMC de Rolland Courbis Le pari du jour du 17 février Ligue des Champions

Mon pronostic : victoire 2-1, 3-1 ou 4-1 de Séville contre Dortmund (5.20)!

C'est un Dortmund très diminué qui vient à Séville ce soir. Avec une dizaine de joueurs absents, les Allemands viennent en outsiders. Seulement 6e de Bundesliga et avec une seule victoire sur leurs six derniers matches, les joueurs du BVB traversent une mauvaise passe et sont loin de l'équipe qui faisait peur à toute l'Europe des dernières saisons. Ce soir c'est donc bien Séville qui est favori à domicile. Portés par des joueurs en pleine forme, les Sévillans peuvent déplorer la perte de Lucas Ocampos, blessé. Malgré ce coup dur, la motivation va rester la même en s'appuyant sur la belle victoire en Coupe du Roi à domicile contre Barcelone. Je vois tout de même le Borussia marquer dans cette rencontre. L'équipe en elle-même est certes moins forte mais l'attaque, avec notamment Haaland, peut toujours faire des ravages et marquer un but à l'extérieur très important. C'est pourquoi je vous suggère de parier sur la victoire des Sévillans 2-1, 3-1 ou 4-1 pour une très belle cote de 5.30 !

