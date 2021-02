PRONOS PARIS RMC de Rolland Courbis le pari du jour du 20 février Ligue 1 – France

Mon pronostic : match nul entre Nantes et Marseille et les deux équipes marquent (3.90)

C’est une rencontre très équilibrée qui nous attend à 17h entre ces deux formations qui se sont rassurées lors de la dernière journée. Les Canaris se sont fait un grand bien en l’emportant à Angers (1-3) pour stopper la pire série de l’histoire du club sans victoire. Peut-être un effet Kombouaré, même s’il faut rester prudent. En cas de victoire Nantes pourrait sortir de la zone de relégation. En face, l’OM aussi a remporté un match important contre Nice la semaine dernière (3-2) grâce à un doublé de Khaoui et a pris la 6e place. Justement le quatuor offensif qui a performé devrait être reconduit cet après-midi. Je ne vois pas non plus un match fermé entre ces deux équipes qui devraient marquer toutes deux dans cette rencontre tant les défenses ne sont pas performantes cependant je ne vois pas de vainqueur. Un beau pari qui pourrait vous permettre de quasiment quadrupler votre mise !

Pariez sur Nantes – Marseille ici !