PRONOS PARIS RMC de Stephen Brun Le pari basket du 15 février NBA

Mon pronostic: Sacramento s'impose contre Brooklyn (2.60).

Nouvelle nuit de NBA avec cette rencontre plus équilibrée qu’on ne l’imagine entre Sacramento et Brooklyn. Le 11e à l’Ouest contre le 3e à l’Est. Les Nets se sont bien relancés en s’imposant contre les Warriors et les Pacers. Dynamique bien différente du côté des Kings qui sont eux sur une série de 3 défaites consécutives. Mais cette équipe peut toujours compter sur De’Aaron Fox ou encore Harrison Barnes. Depuis le début de l’année, elle a quand même réussi à s’imposer contre les Clippers, les Nuggets ou encore les Pelicans. Autre bonne nouvelle: Kevin Durant risque d’être absent… C’est pourquoi je vous conseille de tenter la victoire de Sacramento contre Brooklyn!

