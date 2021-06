PRONOS PARIS RMC de Stephen Brun Le pari basket du 9 juin NBA

Mon pronostic : Denver gagne à Phoenix (3.05) !

C'est une série qui pourrait bien aller jusqu'au match 7 ! Phoenix et Denver s'affrontent en demi-finale de Conférence Ouest et les Suns mènent déjà (1-0), résultat qui confirme leur excellente saison régulière (2ème). Mais attention ! Les Nuggets ont prouvé l'an dernier qu'ils étaient redoutables en Playoffs (ils ont atteint la finale de l'Ouest contre les Lakers). De plus, Nikola Jokic a officiellement été élu MVP de la saison régulière et vu qu'il est passé à côté du match 1 je pense qu'il sortira une énorme performance la nuit prochaine. Pour la cote, je tente donc la victoire de Denver (3.05) !