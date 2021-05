PRONOS PARIS RMC L’événement du jour du 29 mai Ligue des Champions – Finale

Notre pronostic : victoire de Manchester City face à Chelsea (1.90)

On y est ! La finale de la Ligue des Champions est ce soir ! Les deux clubs anglais ont impressionné durant cette campagne pour se hisser jusqu’à la dernière marche. Les Citizen ont réalisé un très beau parcours en phase éliminatoire en battant Monchengladbach, Dortmund et le PSG. En championnat ils ont largement dominé les débats en finissant avec douze points d’avance sur le rival United et dix-neuf sur Chelsea, 4e. Les Blues sont transformés depuis l’arrivée de Thomas Tuchel avec une défense très performante. En Ligue des Champions ils ont sorti l’Atletico Madrid, le FC Porto et le Real Madrid. Je pense que comme lors des deux dernières finales de LDC en 2020 et 2019, la rencontre va être tendue. Je pense que le talent de l’équipe de Guardiola, notamment offensivement, va faire la différence. C’est pourquoi je vous conseille la victoire de City pour une cote de 1.90 !

Liste des paris……….cotes

But de Mahrez…...3.50

But de De Bruyne…..3.80

Les deux équipes marquent…...2.00

Au moins une des deux équipes marquent sur pénalty……..3.80

Nul à la mi-temps……….1.96

Nul à la mi-temps et victoire de Man. City…….4.10

City gagne par un exactement 1 but d’écart…….3.30

Man. City gagne sans encaisser de but……..2.60

Man. City ne perd pas et n’encaisse pas de but….2.00

Man. City ne perd pas et moins de 2,5 buts…..1.84