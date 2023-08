PRONOS PARIS RMC La buteuse du jour du 2 août – Coupe du Monde

Notre pronostic : Debinha (Brésil) marque contre la Jamaïque (2.10)

Le Brésil n’a pas le choix et doit l’emporter pour se qualifier en huitièmes de finale. Les Brésiliennes, en perdant face à la France, sont dos au mur et vont devoir se livrer. Ce ne sera pas un match facile contre la Jamaïque qui avait tenu en échec les Bleues (0-0). Je ne pense pas qu’il y aura un score nul et vierge dans ce dernier match de groupe. Je m’attends à des buts de la part du Brésil et je pencherais pour une réalisation de Debinha. Cette dernière a marqué contre la France et je pense qu’elle pourrait de nouveau s’illustrer pour plus que doubler la mise !

