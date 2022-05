PRONOS PARIS RMC La cote boostée RMC d’Éric Di Meco du 4 mai – Ligue des Champions

Mon pronostic : Benzema marque et plus de 2,5 buts dans le match (2.75 au lieu de 2.35)

Ces deux équipes pourraient bien nous offrir un nouveau match spectaculaire. Les Madrilènes peuvent s’estimer heureux d’aborder cette seconde manche avec un si faible retard au vu du match aller. Cette équipe a une incroyable capacité à toujours sortir la tête de l’eau lorsqu’elle est déclarée morte. Surtout, elle s’en est très souvent sortie grâce à ses individualités et notamment son possible futur ballon d’or : Karim Benzema. Auteur d’une saison stratosphérique, l’international français porte ses coéquipiers à bout de bras et pourrait de nouveau signer une masterclass ce soir. Ça ne sera évidemment pas chose aisée face à des Citizens qui sont collectivement très largement supérieur aux Merengue et qui enregistrent, de plus, les retours de Kyle Walker et Joao Cancelo. Mais l’irrationalité de cette compétition me pousse à ne pas pronostiquer de vainqueur. Je vous propose donc de miser sur la cote boostée RMC avec Benzema buteur et plus de 2,5 buts dans le match. Un pari qui passe de 2.35 à 2.75 !

Pariez sur Real Madrid – Manchester City ici !