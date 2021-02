PRONOS PARIS RMC La preuve par 9 du 13 février

Notre pronostic : Barcelone, Milan, Manchester City, Séville, le Bayer Leverkusen et Dortmund l'emportent. La Juve, Liverpool et Aston Villa ne perdent pas (19.46) !

Je vous propose ici un combiné de neuf résultats plutôt sécurisés. Dans un premier temps jouez les victoires sèches du Barça et de Séville en Liga ainsi que du Bayer Leverkusen et du Borussia Dortmund en Bundesliga. En Série A et en Premier League, le Milan AC et Manchester City devraient asseoir leur place de leader. La Juve aura fort à faire à Naples pour essayer de revenir dans la lutte pour le titre et ne devrait pas perdre, tout comme Liverpool à Leicester. Dans ces deux chocs, les deux champions sortant de leur championnat respectif ont du mal durant cette saison si particulière et il leur faut gagner des points contre des adversaires directs. Enfin, toujours en Angleterre, Aston Villa devrait glaner au moins un point lors de son déplacement sur la pelouse de Brighton.

Pariez sur FC Séville - Huesca ici !