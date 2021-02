PRONOS PARIS RMC La preuve par 9 du 17 février

Notre pronostic : victoires de City, de St. Mirren et du Celtic Glasgow. La Juve, Dortmund, Marseille, Fulham, l'Atletico Madrid et le Vitoria Guimaraes ne perdent pas (12.55) !

Pour ce combiné je vous propose de parier sur neuf choix plutôt sûrs. Tout d'abord en Ligue des Champions, je ne vois ni la Juventus à Porto, ni Séville face à Dortmund perdre. Les Italiens comptent dans leur rang le meilleur joueur de la Ligue des Champions de ces quinze dernières années avec C.Ronaldo. Le Portugais devrait porter son équipe pour obtenir un résultat favorable. Ensuite les Sévillans sont en forme en ce moment avec une belle victoire en Coupe contre Barcelone et face à un BVB en méforme, ils ne devraient pas se faire surprendre. En Ligue 1, Marseille et Nice s'affrontent dans un match en retard. Beaucoup d'absents de chaque côté entre les blessés et les joueurs non qualifiés pour la rencontre. L'OM, sur ces terres, devrait prendre au moins un point. En Premier League aussi on trouve des journées de championnat à compléter avec Everton qui accueille Manchester City et Burnley qui reçoit Fulham. Les Citizen partent largement favoris et devraient s'imposer pour prendre 10 points d'avance au classement et les Cottagers, spécialistes des nuls, ne devraient pas perdre. Dans le reste de l'Europe, misez sur le fait que le Vitoria Guimaraes ne connaisse pas la défaite face à Farense au Portugal. En Ecosse, St. Mirren et le Celtic Glasgow devraient l'emporter respectivement face à Hamilton et Aberdeen.

Pariez sur Levante - At. Madrid ici !

Porto - Juventus..............N2.........1.22

Séville - Dortmund...........1N..........1.35

Marseille - Nice.................1N..........1.33

Everton - Man. City..........2 ..........1.37

Burnley - Fulham..............N2........1.40

Levante - At. Madrid.........N2........1.19

V. Guimaraes - Farense......1N.......1.17

St. Mirren - Hamilton...........1.........1.49

C. Glasgow - Aberdeen........1........1.44

Cote totale.......................................12.55