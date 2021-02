PRONOS PARIS RMC La preuve par 9 du 21 février

Notre pronostic : le PSG, Lens, Manchester City, Manchester United, la Real Sociedad, le Bayer Leverkusen, Enderlecht et le PSV Eindhoven l'emportent. L'Atalanta ne perd pas contre Naples (38.15) !

Voici ma sélection de neuf paris plutôt sûrs ! Tout d’abord faites confiance aux victoires sèches du PSG et de Lens en Ligue 1. Paris se doit de gagner pour confirmer sa bonne prestation à Barcelone et Lens part favori contre Dijon, dernier de Ligue 1. En Angleterre, les deux clubs de Manchester devraient également l’emporter tant ils sont au-dessus de leur adversaire respectif. Je vous propose également les succès de la Real Sociedad face à Alavés et du Bayer Leverkusen contre Augsbourg. Les deux clubs sont chacun 5e de leur championnat et réalisent une très belle saison. En Belgique et aux Pays-Bas, Anderlecht et le PSV Eindhoven devraient faire respecter la logique en s’imposant chez eux. Enfin pour compléter, je vous propose de vous couvrir en Italie an pariant sur le fait que l’Atalanta ne perde pas face à Naples. La cote à domicile du club de Bergame à 1.90 est très intéressante mais il faut toujours se méfier des Napolitains, 6e, juste devant et à égalité de points de leur adversaire du jour.

PSG – Monaco..................................……1….....1.63

Lens – Dijon…………..............................1........1.53

Arsenal – City …………..........................2………1.50

Man. United – Newcastle……........…..1……….1.30

Real Sociedad – Alavés………..............1………1.63

Augsbourg – Leverkusen……..............2………1.65

Atalanta – Naples……….....................….1N………..1.23

Anderlecht – Courtrai….....................….1……….1.54

PSV Eindhoven – Vitesse Arnhem…….1…...…1.54

Cote totale……………………….....................………….38.15