PRONOS PARIS RMC Le buteur du 16 novembre - Match amical

Notre pronostic: Robert Lewandowski (Pologne) marque contre le Chili... s'il joue (2.15)

Même si la Pologne a été éliminée au premier tour de l'Euro l'année dernière, Robert Lewandowski avait inscrit 75 % des buts de sa sélection (trois en trois matches). Avec son club, l'avant-centre du Barça a marqué treize fois en quatorze rencontres de championnat et compte cinq réalisations en cinq matches de Ligue des champions. La Pologne jouera à priori la 2e place de son groupe en Coupe du monde avec le Mexique, l'Argentine étant sur le papier supérieure et l'Arabie Saoudite bien inférieure. Je ne serais pas étonné que Lewandowski s'illustre et se montre très efficace au premier tour de la compétition. Mais nous n'en sommes pas encore là. Ce soir à Varsovie, la star barcelonaise, s'il elle n'est pas mise au repos, pourrait poser de sérieux problèmes à la défense du Chili. Dans ces conditions, je vous propose de lui faire confiance pour essayer de doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

