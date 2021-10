PRONOS PARIS RMC Le buteur du 17 octobre – Série A – Italie

Notre pronostic : Osimhen (Naples) marque face au Torino (2.15)

Voilà un pari qui me paraît très intéressant. Les Napolitains sont largement favoris face au Torino et cela pourrait donner lieu à un festival de buts. Parmi les hommes qui pourraient s’illustrer, on pense évidemment à Victor Osimhen. L’ancien Lillois est en pleine bourre. Depuis le 7 septembre le Nigérien a inscrit neuf buts en dix rencontres disputées toute s compétitions confondues en club et en sélection. En championnat il a disputé six journées et a trouvé le chemin des filets quatre fois. Pour une cote à 2.15, je pense que c’est vraiment un coup à tenter tant cela me paraît évident qu’il marquera.

Les autres options :

Milik (OM) marque face à Lorient (2.05)

Kalimuendo (Lens) marque à Montpellier (3.05)

Ajorque (Strasbourg) marque face à Saint-Etienne (2.70)

Delort (Nice) marque à Troyes (2.65)

Cote totale des cinq buteurs : 116.32