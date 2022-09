PRONOS PARIS RMC Le buteur du 17 septembre - Liga - Espagne

Notre pronostic: Robert Lewandowski (Barcelone) marque au moins deux buts contre Elche (2.10)

On peut dire que Robert Lewandoswki n'a pas perdu de temps pour s'adapter à la Catalogne. Neuf buts en sept matches dont six lors des quatre dernières journées de Liga ! Le "serial buteur" polonais a déjà réussi un triplé contre Plzen en Ligue des champions et deux doublés, sur la pelouse de la Real Sociedad et contre Valladolid. La défense d'Elche (19e) risque de terriblement souffrir ce samedi et le meilleur buteur de la Liga devraient logiquement en profiter pour accentuer son avance sur ses poursuivants qui auront beaucoup de mal à suivre le rythme. Je vous propose donc le doublé de l'avant-centre de la Pologne à 2.10... car je n'ai pas osé vous suggérer le triplé à 4.60.

Fiabilité : 55 %

