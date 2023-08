PRONOS PARIS RMC Le buteur du 1e septembre – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Jarrod Bowen (West Ham) marque à Luton (3.70)

Meilleur buteur des Hammers la saison dernière avec six buts, Jarrod Bowen a très bien débuté sa saison avec trois réalisations en trois journées de Premier League, donc deux fois à l’extérieur (à Bournemouth et à Brighton). Jamais deux sans trois ? Pas impossible ! Et sa cote est très attrayante (3.70). Si vous avez un doute, vous pouvez opter pour Donyell Malen, l’attaquant néerlandais de Dortmund qui a marqué les deux seuls buts du Borussia cette saison, ou encore Gerard Moreno de Villarreal qui pourrait ouvrir son compteur à Cadix. Et si les trois buteurs se distinguent, vous pourriez empocher 200 € pour 10 € mise. A vous de voir !

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Moreno (Villarreal) marque à Cadix (2.30)

Malen (Dortmund) marque contre Heidenheim (2.40)

Cote totale des trois buteurs du jour : 20.42

