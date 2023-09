PRONOS PARIS RMC Le buteur du 2 septembre – Série A - Italie

Notre pronostic : Victor Osimhen (Naples) marque contre la Lazio (1.90)

Convoité par de nombreux clubs dont le Paris-SG, le « Capocanoniere » de Série A la saison dernière (26 buts en 32 matches) est finalement resté à Naples et cela ne semble lui poser aucun problème vu son efficacité en ce début de saison. L’ancien Lillois a en effet inscrit trois buts en deux journées : deux à Frosinone et un contre Sassuolo. Comme le Napoli devrait s’imposer contre une Lazio qui a perdu ses deux premiers matches face à des adversaires qui vont lutter pour se maintenir (Lecce et le Genoa), Victor Osimhen pourrait bien participer à la fête organisée ce samedi soir au stade Diego Armando Maradona. Si j’ai vu juste, vous doublerez votre mise de départ. Par ailleurs, je vous propose le doublé de Haaland (3 buts en 3 matches) contre Fulham, le but de Ben Yedder (4 buts en 3 matches) face à Lens, celui de Wind (4 buts en 2 matches) à Hoffenheim et même celui de Bellingham (4 buts en 3 matches) contre Getafe. Si tout passe dans cette rubrique, comme le week-end dernier, vous empocherez 773,60 € pour 10 € de mise. Et rien ne vous empêche de vous couvrir en jouant un système autorisant une voire deux erreurs. A vous de voir !

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

Haaland (City) marque deux buts contre Fulham (2.35)

Ben Yedder (Monaco) marque contre Lens (2.25)

Wind (Wolfsburg) marque à Hoffenheim (2.80)

Bellingham (Real) marque contre Getafe (2.75)

Cote totale des cinq buteurs du jour : 77.36

Pariez sur Naples - Lazio ici