PRONOS PARIS RMC Le buteur du 22 septembre - Ligue des Nations

Notre pronostic: Serdar Dursun marque contre le Luxembourg... s'il joue (1.94)

J'aurais pu vous proposer Giroud ou Mbappé dans cette rubrique, voire Lewandoswki ou Depay, ou encore un Belge, mais mon choix N°1 se portera sur l'avant-centre de Fenerbahce, Serdar Dursun. S'il n'a pas encore marqué en club cette saison à cause d'un blessure à la clavicule, l'attaquant turc est revenu à temps pour faire partie du groupe. Il a inscrit sept buts en huit sélections, dont quatre en Ligue des Nations. Lors de la victoire 2-0 à l'aller au Luxembourg, il a été décisif. S'il est titulaire ce soir, il pourrait de nouveau faire des dégâts dans la défense luxembourgeoise avec son mètre quatre-vingt-dix. Comme la Turquie compte quatre victoires en quatre matches (14 buts pour et 0 contre) dans la compétition, on peut imaginer une victoire aisée qui permettrait à son buteur de se distinguer. Si c'est le cas, vous doublerez votre mise.

Fiabilité : 55 %

Les autres options:

Mbappé marque contre l'Autriche (1.98)

Lewandowski marque contre les Pays-Bas (2.40)

de Bruyne ou Hazard marque contre le Pays de Galles (1.74)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 16.04

Pariez sur Turquie - Luxembourg ici