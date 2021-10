PRONOS PARIS RMC Le buteur du 24 octobre – Liga

Notre pronostic : Vinicius Jr (Real Madrid) marque à Barcelone (3.30)

Ce dimanche est exceptionnel. Le Clasico débute à 16h15 au Camp Nou. Les Barcelonais connaissent une saison très compliquée. L’équipe ne fait absolument plus rêver avec le départ de Messi. Elle est 7e de Liga avec quatre victoires, trois nuls et une défaite mais dès que le niveau de l’adversaire augmente, c’est difficile. Les Blaugranas ont perdu sur la pelouse de l’Atletico en championnat et en Ligue des Champions face au Bayern et sur le terrain du Benfica. Les Madrilènes sont 3e mais restent sur une série de deux matches sans victoire en Liga mais ont gagné largement en Ukraine à Donetsk (0-5). Je pense que l’on va assister à une grande rencontre avec des buts et forcément je pense à Vinicius Jr en pleine bourre depuis l’entame de cette saison auteur d’un doublé cette semaine et de sept buts au total toutes compétitions confondues. Un pari coté à 3.30 !

Les autres options :

Griezmann (Atletico Madrid) marque face à la Real Sociedad (2.70)

Salah (Liverpool) marque sur la pelouse de Manchester United (2.15)

Messi (PSG) marque à Marseille (2.05)

Ben Yedder (Monaco) marque face à Montpellier (2.00)

Paqueta (Lyon) marque à Nice (3.45)

Cote totale des six buteurs du jour : 270.97