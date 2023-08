PRONOS PARIS RMC Le buteur du 25 août – Ligue 1

Notre pronostic : Wissam Ben Yedder (Monaco) marque à Nantes (2.00)

Bien que mis en examen pour viol et agression sexuelle, Wissam Ben Yedder a débuté le championnat de la meilleure des manières. Grâce à son doublé à Clermont-Ferrand, Monaco s’est imposé en Auvergne (4-2) et a confirmé au stade Louis II contre Strasbourg (3-0) lors de la deuxième journée, match au cours duquel l’avant-centre monégasque a clos la marque. La saison passée, il a inscrit 19 buts en Ligue 1 dont la moitié à l’extérieur. Enfin, il tire les penalties de son club et n’en rate pratiquement jamais. Pour toutes ces raisons, il me semble judicieux de lui faire une nouvelle fois confiance ce soir à la Beaujoire. Si j’ai vu juste, vous multiplierez votre mise par 2.00. Je vous suggère par ailleurs un combiné de quatre buteurs pour 258 € de gain avec 100 € de mise. Et si vous avez un doute sur Bellingham, jouez un système autorisant une erreur. A vous de voir !

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Jackson (Chelsea) marque contre Luton (1.88)

Openda (Leipzig) marque contre Stuttgart (2.05)

Bellingham (Real Madrid) marque à Vigo (3.35)

Cote totale des quatre nuls du jour : 25.82

Pariez sur Nantes – Monaco ici