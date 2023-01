PRONOS PARIS RMC Le buteur du 25 janvier - Coupe de la Ligue 1/2 finale - Angleterre

Notre pronostic: Marcus Rashford marque à Nottingham (2.25)

Depuis la Coupe du monde, Marcus Rashford semble inarrêtable ! L'attaquant anglais a inscrit cinq buts en six matches dont un face à Nottingham Forest le 27 décembre (3-0). Le mancunien n'est resté muet qu'une seule fois, à Crystal Palace (1-1) et a marqué un but exceptionnel dimanche sur la pelouse du leader Arsenal. Il a été aussi efficace dans le derby contre City, à Wolverhampton, et contre Bournemouth. Meilleur buteur des Red Devils en championnat avec neuf réalisations, Rashford marche sur l'eau en ce moment. Je ne serais pas étonné qu'il soit une nouvelle fois décisif ce soir à Nottingham. Et si j'ai vu juste, vous doublerez votre mise de départ.

Fiabilité : 55 %

Les autres options:

Taremi (Porto) marque contre Viseu (1.50)

Avila (Osasuna) marque contre Séville (2.95)

Dost (Utrecht) marque contre Excelsior (1.74)

Thuram (M'Gladbach) marque à Augsburg (2.65)

Lewandowski (Barcelone) marque contre la Real Sociedad (1.80)

Cote totale pour les six buteurs du jour: 82.63

Pariez sur Nottingham - Man. Utd ici