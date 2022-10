PRONOS PARIS RMC Le buteur du 26 octobre - Ligue des champions

Notre pronostic: Harry Kane marque contre le Sporting (1.88)

Auteur de 10 buts en 12 matches de Premier League, Harry Kane a ouvert son compteur sur la scène européenne lors de la victoire 3-2 contre Francfort lors de la 4e journée de Ligue des champions. De très loin meilleur buteur des Spurs cette saison, l'avant-centre de l'Angleterre a selon moi de grandes chances de marquer à nouveau face au Sporting du Portugal. Il a en effet inscrit un but à tous les matches de Premier League qu'il a disputés en septembre et en octobre... à l'exception de la rencontre à Old Trafford contre Manchester United. Tottenham comptera évidemment sur son attaquant pour signer une victoire synonyme de qualification pour les 1/8 de finale de la compétition. Si j'ai vu juste, vous doublerez pratiquement votre mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

Martinez (Inter) marque contre Plzen (1.76)

Lewandowski (Barcelone) marque contre le Bayern (1.76)

Kvaratskhelia (Naples) marque contre les Rangers (2.15)

Salah (Liverpool) marque à Amsterdam (2.05)

Cote totale pour les cinq buteurs du jour: 25.67

