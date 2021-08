PRONOS PARIS RMC Le buteur du 29 août Ligue 1

Notre pronostic : Messi (PSG) marque à Reims (1.64)

Pour la première fois, Lionel Messi devrait fouler les pelouses de Ligue 1 avec la tenue du Paris Saint-Germain. Rien de telle que la ville abritant la cathédrale où les rois de France étaient baptisés pour cela. Evidemment il y a encore un doute sur sa participation et donc je vous conseille d’attendre l’annonce des compostions d’équipe pour faire votre pari. Cependant, en partant du principe qu’il soit titulaire, on peut évidemment l’imaginer marquer pour ses débuts. Auteur de trente-huit buts la saison dernière avec le FC Barcelone, le numéro 30 du PSG, n’a plus fini une saison avec moins de trente réalisations depuis 2008. C’est pour cela que la cote n’est pas exceptionnelle (1.64). Vous pouvez également miser sur un doublé de Messi pour une cote de 3.80 !

