PRONOS PARIS RMC Le buteur du 29 octobre - Ligue 1

Notre pronostic: Kylian Mbappé réalise un doublé contre Troyes (2.75)

Muet à Lisbonne contre Benfica, à Reims et face à Marseille, Kylian Mbappé a retrouvé son efficacité lors des deux derniers matches du Paris-SG: doublé à Ajaccio pour un succès 3-0 et doublé contre le Maccabi Haïfa pour un festival 7-2 ! Désormais meilleur buteur du PSG avec 10 réalisations en Ligue 1, l'attaquant français compte bien le rester devant les deux autres membres du trio infernal, Neymar et Messi. Envisager que Kilyan soit capable d'enchaîner trois doublés de suite n'a pour moi rien d'incongru, surtout qu'il est désormais le tireur de penalty de son équipe, ce qui augmente ses chances de marquer. Pour toutes ces raisons... banco pour au moins deux buts de Mbappé face à Troyes !

Fiabilité : 40 %

Les autres options:

Lukaku (Inter) marque contre la Sampdoria (1.80)

Nkunku (Leipzig) marque contre Leverkusen (2.30)

Haaland (Man. City) marque à Leicester (1.45)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 16.50

