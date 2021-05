PRONOS PARIS RMC Le buteur du 30 mai Barrages L1/L2 – France

Notre pronostic : but de Coulibaly (Nantes) face à Toulouse (3.25)

Muet lors du match aller, laissant la lumière à Kolo Muani et Blas, Kalifa Coulibaly a réalisé une très bonne partie de saison pour maintenir Nantes à la place de barragiste. Avec un peu plus de réussite, les Nantais auraient pu se maintenir directement en Ligue 1 mais les voilà en train de disputer les barrages face à Toulouse. La victoire lors de la première rencontre a fait du bien et on a vu les faiblesses défensives du TFC. Coulibaly reste quand même sur trois buts lors de ses cinq derniers matches. Ses trois seules réalisations de la saison en Ligue 1, lui qui a été souvent blessé. Je le vois bien marquer pour cette rencontre et maintenir son club dans l’élite. Un très beau pari coté à 3.25 !

