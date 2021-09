PRONOS PARIS RMC Le buteur du 30 septembre - Ligue Europa

Notre pronostic: Dimitri Payet marque contre Galatasaray (2.55)

Bien que battu pour la première fois de la saison (2-3 contre Lens), Marseille a eu la satisfaction de revoir Dimitri Payet au Vélodrome. Et le N°10 olympien n'a pas déçu en terme d'efficacité: un coup-franc et un penalty transformés. Avec cinq réalisations en six rencontres en Ligue 1, on peut considérer que le Réunionnais réussit un excellent début de saison, malgré quelques bobos qui l'ont privé notamment du premier match de poule à Moscou sur la pelouse du Lokomotiv (1-1). Comme Milik n'est pas encore revenu à 100 %, je ferais volontiers confiance à Payet pour débloquer la situation contre Galatasaray (2.55)... et pourquoi pas encore sur coup-de-pied arrêté (le penalty est coté à 4.25) ?

Fiabilité: 50 %

