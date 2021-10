PRONOS PARIS RMC Le buteur du 31 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Laborde (Rennes) marque à Troyes (2.70)

Pas de problème d’adaptation pour l’ancien Montpelliérain avec son nouveau club à Rennes. Gaëtan Laborde a marqué neuf fois cette saison en quatorze matches toutes compétitions confondues dont six en dix rencontres avec le Stade Rennais. L’attaquant de 27 ans confirme qu’il peut être performant dans presque n’importe quel club de Ligue 1. Muet face à Strasbourg lors de la victoire (1-0) le week-end dernier, il restait sur un but lors de chacun des trois matches précédents. Je pense qu’il peut marquer à Troyes et surtout la cote est très belle (2.70) ! D’autant que je vois Rennes s’imposer pour enchaîner une sixième victoire consécutive.

Les autres options :

Delort (Nice) marque à Angers (3.20)

Mavididi (Montpellier) marque face à Nantes (2.95)

Ben Yedder (Monaco) marque à Brest (2.25)

Milik (OM) marque à Clermont (2.70)

Cote totale des cinq buteurs : 154.84