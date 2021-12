PRONOS PARIS RMC Le buteur du 7 décembre – Ligue des Champions

Notre pronostic : Haller (Ajax) marque face au Sporting Portugal (2.10)

L’Ajax a écrasé ce groupe C. Les Néerlandais ont remporté toutes leurs rencontres avec trois buts encaissés et seize inscrits dont neuf par Sebastien Haller. L’international ivoirien connaît le meilleur début de saison de sa carrière. Il en est également à neuf réalisation en quatorze matches de championnat. Dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Il a marqué à chaque journée dont un quadruplé retentissant sur la pelouse du Sporting. Je le vois continuer sur sa lancée pour plus que doubler la mise. Un pari coté à 2.10 !

Les autres options :

Mbappé (PSG) marque contre Bruges (1.80)

Nkunku (Leipzig) bat Manchester City (3.50)

Griezmann (Atletico Madrid) marque à Porto (4.00)

Cote totale des quatre buteurs du jour : 52.92