PRONOS PARIS RMC Le buteur du jeudi 16 mars – Ligue Europa

Notre pronostic : Enner Valencia (Fenerbahce) marque contre Séville (2.10)

A part le stratosphérique Erling Haaland, il est difficile de trouver en Europe un buteur plus efficace actuellement qu’Enner Valencia. L’attaquant équatorien vient d’inscrire huit buts en quatre rencontres avec Fenerbahce. Battus 2-0 à Séville, les Turcs auront du mal à renverser la vapeur à Istanbul mais compteront sur leur star pour marquer et entretenir le suspense. Je vous conseille de lui faire confiance pour tenter de doubler votre mise de départ. Et comme d’habitude, avant de parier sur un buteur, assurez-vous qu’il sera bien titulaire !

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Laborde (Nice) marque contre Tiraspol (2.40)

Martinelli (Arsenal) marque contre Le Sporting (2.55)

Rashford (Man. Utd) marque sur la pelouse du Betis (2.25)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour : 28.92

