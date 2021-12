PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 1 décembre – Ligue 1

Notre pronostic: Gaëtan Laborde marque contre Lille (2.70)

Dauphin de Jonathan David au classement des buteurs de Ligue 1 sans tirer les penalties, Gaëtan Laborde (9 réalisations), vient de marquer cinq fois lors des quatre dernières rencontres de Rennes, toutes compétitions confondues. Ce soir, il sera directement opposé au Canadien et pourrait au minimum le rejoindre en tête. Vu la dynamique actuelle de Rennes (10 victoires et 3 nuls depuis la dernière défaite le 19 septembre à Marseille) en championnat et en Coupe d’Europe, il me paraît judicieux de parier sur le fait que l’ancien Montpelliérain sera une nouvelle fois décisif pour son nouveau club. En plus de l’efficacité de Laborde, il faut aussi tenir compte de la cote hyper sexy: 2.70 ! Dans ces conditions, comment ne pas lui faire confiance ?

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Mbappé (PSG) marque contre Nice (1.80)

Paqueta (Lyon) marque contre Reims (2.70)

Benzema (Real) marque contre Bilbao (1.72)

Dzeko (Inter) marque contre Spezia Calcio (1.80)

Jota (Liverpool) marque dans le derby contre Everton (2.25)

Cote totale pour les six buteurs du jour: 91.41

