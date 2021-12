PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 10 décembre – Ligue 1

Notre pronostic: Ludovic Blas marque contre Lens (3.45)

Avec sept buts en seize journées de Ligue 1, Ludovic Blas est incontestablement l’homme fort des Canaris cette saison. L’international espoir français n’est resté qu’une seule fois sans marquer pendant trois matches, entre le 22 août et le 19 septembre. Comme il n’a pas été décisif contre Marseille et à Lorient malgré la victoire nantaise, je ne serais pas étonné qu’il retrouve le chemin des filets ce soir face à Lens, qui vient d’encaisser neuf buts en quatre journées. Et n’oubliez pas que Blas tire les penalties pour le FCN. Dans ces conditions, parier sur lui ce vendredi pourrait être judicieux, surtout que sa coté (3.45) est relativement élevée. Croisons les doigts pour que ce pari soit gagnant ! Je vous propose ci-dessous trois autres buteurs en Allemagne, en Espagne et en Belgique. Le 4 sur 4 vaut plus de 520 € pour 10 € d’investissement. A vous de voir !

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Modeste (Cologne) marque contre Augbsurg (2.30)

Aspas (Celta) marque à Majorque (3.30)

Nicholson (Charleroi) marque contre Ostende (2.00)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 52.37

