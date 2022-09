PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 10 septembre – Liga – Espagne

Notre pronostic : Un remplaçant marque entre l’Atlético Madrid et le Celta Vigo (2.50)

L’Atlético Madrid doit faire bien mieux s’il espère retrouver les sommets. Les Colchoneros ne pointent qu’à la 7e place du classement après quatre journées mais vient de s’imposer miraculeusement en Ligue des Champions face à Porto. Alors que le score était de 0-0 à la 90e minute, trois buts ont été inscrit dans le temps additionnel (2-1). Les deux buteurs madrilènes, Mario Hermoso et Antoine Griezmann, ont d’ailleurs été sortis du banc de touche par Diego Simeone. Et le Français est coutumier du fait. Condamné à avoir un temps de jeu restreint, il en est déjà à sa troisième réalisation en seulement 143 minutes passées sur les pelouses. La cote de son but triplant votre mise, je vous conseille de vous tourner plus largement vers celui d’un remplaçant pour assurer le coup (2.50).

Pariez sur Atlético Madrid – Celta Vigo ici !

Les autres options :

Jonathan David (Lille) marque à Marseille (3.10)

Nkunku (Leipzig) marque face à Dortmund (2.65)

Lautaro Martinez (Inter Milan) marque face au Torino (2.20)

Sané (Bayern Munich) marque face à Stuttgart (2.05)

Cote totale des cinq buteurs du jour : 92.62